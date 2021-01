Elles Reuling werkte bijna veertig jaar in de nachtdienst: ‘Je hebt een bepaalde regelmaat’

Een glimlach van een bewoner voor het slapen gaan, een klein woordje of een lief gebaar. Eén zo’n moment en de nacht was voor de nu 66-jarige Wehlse Elles Reuling helemaal geslaagd. Dan stapte ze ’s ochtends thuis zelf met een voldaan gevoel het bed in om ergens middenin de middag weer op te staan voor een nieuwe dag.

Het was voor haar 39 jaar lang de normaalste zaak van de wereld. Daar is nu verandering in gekomen, want sinds een aantal weken geniet de Wehlse van haar pensioen. Hiervoor werkte ze steevast twaalf nachten in de maand bij Elver in Nieuw-Wehl, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.