Elly Overbergs kunst helpt wensen uitvoeren, door schenking opbrengst verkoop aan WensAmbulance

GELSELAAR/HENGELO - Wat geef je door aan anderen? Voor kunstenaar annex illustrator Elly Overberg uit Gelselaar was dat al heel lang een thema. Want veel moois wil je vooral laten zien, c.q. bewaren. Dik tien jaar geleden vertelde ze daar eens over in een interview ter gelegenheid van Kijk op Kunst Borculo, waaraan ze samen met zoon en fotograaf Daan Bomhof meedeed.

Elly had op dat moment een serie piëta’s gemaakt. Dat zijn van oorsprong schilderijen waarop de dode Christus is te zien, samen met naasten. „Zoiets hang je toch niet zo gauw boven de bank”, zei ze toen. „Bij wijze van experiment heb ik daarom nu wat inhoudslozere schilderijen gemaakt. Huisje, boompje, beestje, heb ik het geheel genoemd. Het was om te doen in elk geval ook wat ontspannender...”

Vandaag is het twee maanden geleden dat Elly Overberg op 72-jarige leeftijd overleed. Ze leed aan een ernstige hersenziekte en verbleef de laatste jaren in Het Borsthuis in Hengelo. Vriendinnen van de kunstenares spanden zich in de periode voor haar overlijden al in om Overbergs tekeningen en schilderijen te verkopen. Zodat illustraties en kunst terecht zouden komen bij mensen die het konden waarderen.

Per WensAmbulance nog een keer naar Gelselaar

Elly Overberg maakte de verkoop op 12 en 13 november net niet meer mee. Maar ze beleefde nog wel het doel waar de opbrengst van haar kunst naartoe zou gaan: per WensAmbulance werd ze namelijk een laatste keer naar haar huis in Gelselaar gebracht, en dat beleefde ze als een prachtige dag. In overleg met haar familie is besloten het geld dat binnenkwam door Elly’s creaties te verkopen, aan de WensAmbulance te schenken.

Contactpersoon Margreet Schutte en voorzitter Salah Said van Stichting WensAmbulance Oost-Nederland waren afgelopen maand blij verrast met de donatie die de vriendinnen van Elly Overberg langsbrachten: 4500 euro. Daarmee kunnen weer wensen van andere (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken in vervulling worden gebracht.

Los van de verkoop en de schenking aan WensAmbulance blijven ‘we’ trouwens Elly’s werk nog wel tegenkomen. Behalve aan de muur, belandden heel wat van haar tekeningen namelijk in boeken. Daaronder schoolboeken. Wat ze daarvoor als illustrator maakte, was een beetje meer op bestelling en dus iets minder vrij dan wat ze als kunstenaar maakte. Het moest vooral wat herkenbaarder zijn. Waarbij Overberg het zelf wat jammer vond dat illustraties in leerboeken een beetje karikatuurachtig moesten zijn: een beetje zoals een strip oogt. „Ik vind dat eigenlijk jammer. Maar schoolboeken zijn altijd trendgevoeliger.”