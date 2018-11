Elver wil meer verstandelijk beperkten aan het werk: van afwasser tot zorghulp

NIEUW-WEHL - De grasmat van de Vijverberg, de keuken van Het Nieuwe Dijkhuis, de bediening in lunchroom Tesoro, een verzorgingshuis. Het is slechts een greep uit de plekken waar Achterhoekse en Liemerse cliënten van Elver - mensen met een verstandelijke beperking - aan de slag zijn gegaan. Het aantal werkplekken blijft groeien. Tot grote vreugde van Elver, die plannen heeft voor een verdere uitbreiding.

Verstandelijk beperkten moeten veel meer onderdeel worden van de samenleving, vinden de medewerkers van zorginstelling Elver. Daarom heeft Elver drie zogenoemde leerlijnen ontwikkeld om uiteindelijk aan het werk te krijgen binnen de horeca, groenvoorziening en zorg. En daar zal het niet bij blijven.

De eerste leerlijn werd al enige tijd geleden uitgezet, die van de horeca. Deelnemers van Elver worden bij de hand genomen en stap voor stap verder geholpen om te kunnen werken in de horeca. Het eindresultaat is al zichtbaar bij eetcafé Tesoro in de Doetinchemse bibliotheek. Medewerkers met een verstandelijke beperking zijn er volop aan het werk. In de bediening, bij het klaarmaken van het eten, bij het opruimen.

Leerlijnen

Om deze leerlijn verder uit te kunnen breiden, heeft Elver bij de gemeente Doetinchem een vergunning aangevraagd voor het houden van een kleinschalig horecaterras bij ‘restaurant’ Banningshof in Nieuw-Wehl. ,,Eigenlijk schenken we al jaren koffie hier en wordt dat gedoogd. Maar nu willen we meer. En het ook gewoon officieel aftikken”, verduidelijkt Jacqueline Hunting. ,,Op dit moment krijgt Banningshof alleen wat bezoek uit het dorp zelf, maar we zouden zo graag ook aansluiten op bijvoorbeeld de fietsroute die langs ons terrein komt. Met een bordje langs de weg om duidelijk te maken dat mensen hier wat kunnen eten en drinken.”

Het zijn vaak kleine stapjes die gezet worden om de deelnemers aan het werk te krijgen en hun plek in de samenleving te laten innemen.

Quote Als ze hier op het terrein aan de slag gaan, is het niet erg als de beukenhaag allerlei golfbewe­gin­gen maakt. Je moet de ruimte krijgen om fouten te maken en te leren. Jacqueline Hunting, Elver

Dit jaar is begonnen met de leerlijn groenvoorziening. In samenwerking met de Didamse vso-school De Ziep gaan cliënten en leerlingen van De Ziep samen aan de slag. Eerst op het terrein van Elver zelf en daarna ook elders. ,,Als ze hier op het terrein aan de slag gaan, is het niet erg als de beukenhaag allerlei golfbewegingen maakt. Je moet gewoon de ruimte kunnen krijgen om fouten te maken en te leren. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel mooi strak worden. Dat kost tijd. Maar wist je dat een deelnemer van ons het gras maait in stadion de Vijverberg. Geweldig om te zien met hoeveel plezier, passie en trots hij dat werk doet. En die grasmat ziet er top uit.”

Volledig scherm Het team van lunchcafé Tesoro in Doetinchem, waar deelnemers van Elver werken. © theo kock

Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een nieuwe leerlijn binnen de zorg. Elver werkt daarbij samen met de Driegasthuizengroep in Arnhem om te komen tot een opleiding tot woonhulp. De leerlingen krijgen een opleiding van anderhalf jaar en kunnen dan aan de slag als woonhulp in de zorgcentra van Driegasthuizen. De leerlingen helpen bij het wonen, het huishouden en de vrijetijdsbesteding.

Diploma

,,Mensen met een verstandelijke beperking krijgen zelf of nooit een diploma. Hun broertjes en zusjes krijgen op de reguliere scholen allemaal een diploma. Toen we vorig jaar de eerste certificaten uitreikten, waren ze zo blij. En hun ouders ook. Het was ontroerend om te zien", geniet coördinator Clemens Kock.