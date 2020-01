Emiel en Jesse wandelen 400 kilometer langs dodenspoorlijn: ‘We willen het verhaal vertellen’

Vocale jazz voor een breed publiek past in Vordens kasteel Hackfort, zegt program­meur Ong-Alok

13:51 Jazz in het Kasteel pakt op 26 januari meteen maar flink uit bij haar eerste concert. Dan komt de vermaarde Amerikaanse zangeres Deborah Carter voor de pilot naar kasteel Hackfort in Vorden. Jazz in het Kasteel moet een nieuwe muzikale reeks worden van brasserie Keuken van Hackfort, in samenwerking met It’s Time for Jazz uit Zutphen en Het Klavier Vorden.