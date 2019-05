Emiel uit Eibergen liep 600 kilometer voor de vrijheid: ‘Jeugd wil feesten, niet herdenken’

Esther Ruesen: Eindelijk thuis, in Nederland én in Duitsland

17:23 DINXPERLO - Esther Ruesen (48) vond het als kind nooit leuk als er over ‘moffen’ werd gepraat. ‘Ik zag ook de andere kant. Mijn halve jeugd speelde zich in Duitsland af.’ De directeur van Stadsmuseum Doetinchem vertelt over de zoektocht naar haar eigen identiteit, tussen twee culturen.