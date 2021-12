Emmelie (27) studeerde af op de Achterhoekse vlag: ‘Vlag geeft mensen vertrouwen’

Wat trekt de Achterhoeker aan in de Achterhoekse vlag? Volgens Emmelie Prins, cultureel antropologe, biedt de vlag de Achterhoeker een uitgelezen kans om zijn identiteit te uiten. Bovendien toont de Achterhoeker – door de vlag in de voortuin te poten – zijn of haar binding met deze regio.



Maar er is meer. ,,De vlag zorgt ervoor dat we met elkaar opnieuw bepalen wat de Achterhoekse identiteit is”, zegt Prins. ,,Wat willen we als regio uitstralen? Wat hoort bij ‘ons’ en wie hoort bij ‘ons’?”



Normaal reizen studenten Culturele Antropologie af naar Australië, Azië of andere verre oorden om onderzoek te doen voor hun afstudeerscriptie. Prins en haar medestudenten van de universiteit van Utrecht kregen vorig jaar echter een ander advies. ,,Ons werd gevraagd juist in Nederland onderzoek te doen”, zegt Prins. ,,Dit om het reizen te beperken vanwege corona. Laat ik dicht bij huis blijven, dacht ik, dus waarom niet de Achterhoek?”