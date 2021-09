Emoties bij boekpresentatie Anhangers-voorman Henk Kelder: ‘Ik heb het even moeilijk, wat een prachtig portret’

ZELHEM - In een tent vol feestvierende høkers kreeg Henk Kelder zaterdag het eerste exemplaar van het boek dat over hem is geschreven. De voorzitter van Anhangerschap Normaal werd er emotioneel van.

Op het podium in de tent bij café De Tol in Wittebrink, lange tijd de stamkroeg van boerenrockgroep Normaal, overhandigde Dick van Berkum het eerste exemplaar. De manager van Normaal zei veel bewondering te hebben voor de inwoner van Gramsbergen die ruim 25 jaar geleden voorzitter werd van Anhangerschap Normaal. ,,Hij is degene die altijd alle shit over zich heen krijgt als er dingen fout gaan. Als er een probleem is zegt hij eerst ‘potverdorie’ en meteen daar achteraan ‘Dat gaan we oplossen’.'

Quote Als er een probleem is zegt hij eerst ‘potverdo­rie’ en meteen daar achteraan ‘Dat gaan we oplossen’ Dick van Berkum over Henkie

Het stralende middelpunt van de feestelijk boekpresentatie kreeg het even moeilijk toen zijn medebestuursleden met een cadeau aankwamen voor zijn jubileum als voorzitter. Met tranen in de ogen keek Henk naar het olieverfschilderij, waarop kunstenares Tineke Hartkamp uit Ruurlo Henk samen met Normaal-voorman Bennie Jolink had afgebeeld. ,,Ik heb het even moeilijk, wat een prachtig portret.’”

Høken Henkie, Veur de eer is geschreven door Bob Leenders, die er twee jaar aan werkte. Het is een uitgebreid portret van Kelder geworden, maar vertelt ook over de beginjaren van de fanclub. Hij sprak onder meer met de oprichters, die geen Engelse benaming wilden en Anhangerschap bedachten als aanduiding voor de fanclub.

Rumoerige tijden

Henk Kelder werd in 1985 voorzitter. Hij loodste de anhangers door rumoerige tijden. Hoewel Normaal formeel stopte en nog sporadisch op het podium staat blijft het ledental constant boven de 2.000. Voor hen wordt onder meer de jaarlijkse Høkersdag georganiseerd.

Leenders komt uit Oosterhout bij Nijmegen en is columnist in de Anhangerschapsbode, het fanclubblad dat vier keer per jaar wordt uitgebracht. Hij werkt als manager in de plantenbusiness, schrijven is voor hem een hobby. De liefde voor Normaal begon bij de jonge Bob toen hij 8 was en de LP Deurdonderen kreeg. ,,Als kind begrijp je niet waarom je die muziek mooi vindt. Later besefte ik dat voor alle emoties die je kunt hebben er liedjes van Normaal zijn waar je dan wat mee kunt.”

Het boekproject is mede bedacht om iets voor goede doelen te kunnen doen. De helft van de opbrengst gaat naar een initiatief van oncologie-verpleegkundige Gerlinde Veurink van het Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg. Ook deelt SONOM mee, de stichting van onder meer Bennie Jolink die zich inzet voor gezondheidszorg in Malawi.

Bennie Jolink schreef het voorwoord voor Høken Henkie, Veur de eer. Het gebonden boek is binnenkort verkrijgbaar via anhangerschap.nl en in de boekhandel. Daar kost het 19,95 euro.