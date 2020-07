Emotionele dag voor motoragenten: zoon René en kleinzoon Bart begeleiden overleden politieman Teun tijdens laatste rit



DOETINCHEM - Een bijzondere en emotionele dag voor René Huls en zijn zoon Bart. Hij is politieman in Arnhem, zijn zoon agent in Zevenaar. Samen hebben ze de rouwstoet met hun overleden vader en opa Teun Huls per motor begeleid van wooncentrum Waterrijk in Doetinchem naar het crematorium in Dieren.