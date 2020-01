En dan zégt een kennis het zinnetje weer: morgen kan ik onder een auto komen

Innovatie­fonds Oost Gelre werkt niet en stopt, maar er is een nieuw initiatief

8:00 LICHTENVOORDE - Dertien keer is er een beroep gedaan op het Innovatiefonds Oost Gelre, maar het effect van de uitgekeerde subsidies is te laag. En het is ongewis of de projecten maatschappelijk, economisch of qua duurzaamheid iets opleveren. Oost Gelre stopt daarom met het fonds, maar begint wel meteen een nieuw initiatief om de lokale economie te versterken.