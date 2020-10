‘En toen?’: Tormijnschool duikt voor kinderboekenweek terug in de tijd

Illustratrice

Ook de rest van de week stond in het teken van De Kinderboekenweek. Zo bracht groep 7 en 8 een bezoek aan de bibliotheek waar illustratrice Sanne te Loo over haar werk vertelde. Ze liet ter plekke zien hoe ze een illustratie maakte voor het boek ‘De duik’. Dit verhaal speelt zich af in Curaçao. Sanne te Loo vertelde dat ze naar Curaçao is afgereisd om de juiste prenten voor dit boek te kunnen maken. Verder vertelde ze over haar nieuwste boek ‘Brons’, een non-fictie boek over de bronstijd.