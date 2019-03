De uit België stammende groep Encantadas staat garant voor een vaak uitbundige, soms ingetogen, maar steeds vrolijke muziekavond. Encantado is Spaans voor betoverend en encantadas is het vrouwelijk meervoud daarvan. En betoveren is precies wat deze vier zangeressen en hun muzikale begeleiders proberen. Geschikt voor een breed publiek, maar met voldoende diepgang voor mensen die nét iets meer willen dan de betere covergroep. Bestaande nummers krijgen een nieuwe ziel.’