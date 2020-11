Energie opwekken in de Berkelstuw bij de Mallumse Molen, hoe pak je dat aan?

update TERUGLEZEN | Jaren cel geëist tegen ‘moderne slaven’ van Drempt; ‘drugskok’ was proefspe­ler ADO Den Haag

3 november DREMPT - De drie vermeende drugskoks die dit voorjaar zijn opgepakt bij het drugslab in het buitengebied van Drempt moeten tot zes jaar de cel in. Met die eis kwam het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag in de rechtszaak tegen het drietal.