‘Energieproductie in zône langs N18'

Die visie wordt door wethouder Gerjan Teselink gedeeld naar aanleiding van het Berkellandse Energie Uitvoeringsprogramma 2. Dat plan is een voortzetting van het eerste plan over de ontwikkeling van energieproductie om zo in de eigen energiebehoefte te voorzien.

“Zonneweides maar ook andere vormen zoals windturbines en opwekking met biomassa zijn noodzakelijk. Als gemeente blijven we ons inzetten voor een goede begeleiding én geven we duidelijke randvoorwaarden mee. Zoals eisen voor het laten meeprofiteren van omwonenden en over landschappelijke inpassing en biodiversiteit", stelt Teselink.

2,4 miljoen

Berkelland wil in 2030 evenveel energie produceren als er wordt verbruikt. Als tussendoelstelling is nu genoteerd dat de gemeente in 2022 - over drie jaar dus - op 40 procent moet zitten. Geld voor ondersteuning is er: de gemeente trekt 2,4 miljoen euro uit voor het Energie Uitvoeringsprogramma. Dik driekwart miljoen daarvan was nog over van het budget van het eerste programma.