Energiestrategie: 4 tot 8 grote windmolens in Berkelland, zoekgebied ligt ten zuiden van Beltrum en Ruurlo

vraag 't vtwonen Waarom de grepen op (keuken)kasten verdwenen zijn uit het interieur

14 juli De moderne keuken die in bijna elke showroom de boventoon voert is matzwart en strak. Dat wil dus ook zeggen: geen grepen of op zijn minst verborgen grepen. Corrien Flohil van vtwonen over de minimalistische aankleding van kasten.