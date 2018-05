Engerlingen in Vorden en Hengelo wacht de hongerdood

De aanpak houdt concreet in dat in plantsoenen waar nog circa 30 procent van de beplanting aanwezig en aangetast is, het restant wordt verwijderd. Hier komt de eerste jaren geen nieuwe beplanting voor terug waardoor engerlingen - zo is de theorie - uiteindelijk doodgaan door voedselgebrek. Voordat een meikever uit de grond komt, is hij eerst drie jaar lang een engerling.

Jonge aanplant

Onkruid

De gemeente onderzoekt de aanwezigheid van engerlingen in alle kernen regelmatig. Eind van het jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken of het inplanten van lege beplantingsvakken in Hengelo en Vorden alsnog mogelijk is. Dan is duidelijk of de 'uitsterfaanpak' effectief is.