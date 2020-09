Enis Odaci verzorgt vredesweek-lezing in Rekkense kerk

Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na de aanslagen van 11 september 2001 zich te verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede naar aanleiding van het losgebarsten islamdebat. Hij ontdekte vele humanistische elementen in zijn geloof en besloot erover te schrijven en te spreken.

Spiegelreis

Vrede en verdraagzaamheid in onze samenleving heet Enis Odaci's lezing op maandag 21 september. Aanvang 19.30 uur; een kwartier eerder staat er koffie gereed. In het kader van de anticoronamaatregelen is er plek voor 34 bezoekers in het kerkgebouw van de HH Martelaren van Gorcum aan de Rekkenseweg. Aanmelden tot woensdag 16 september bij Peter Müller, per mail via pjamueller@gmail.com of telefonisch 0544-463045.