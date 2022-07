Enorm tekort aan vakantiekrachten voor huishoudelijke hulp: ‘Vraag familielid of buur om huis schoon te maken’

Zorg weer in de knel door corona en uitval personeel: ‘Sommige ouderen zijn al weken niet gedoucht’

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De zorg in de Achterhoek komt opnieuw in de knel door corona. De reden: veel zorgpersoneel zit thuis vanwege een virusbesmetting. Gevolg is bijvoorbeeld dat mensen die thuiszorg krijgen, niet of minder gedoucht worden of geen of minder hulp krijgen bij het aankleden.

22 maart