Enorme schade in de Hessenhal door lekkend dak na wolkbreuk

Doordat het regenwater naar binnen is gelekt, is onder meer de technische ruimte onder water komen te staan. Ook kwam het water naar binnen door het dak boven één van de kleedkamers. Die was net geschilderd en voorzien van nieuwe tegels, werk dat nu waarschijnlijk opnieuw gedaan moet worden. Daarnaast zijn de houten tribunes nat geworden en beschadigd en hebben verschillende houten plafonddelen zich volgezogen met water.



,,We hadden de kleedkamers net aangepakt, dankzij giften en donaties uit het dorp. Dat er nu zo snel weer werk nodig is, is enorm zuur”, zegt Van Beek.