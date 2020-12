Enthousiaste Pien (91) uit Berkelland: ‘Saar aan Huis is voor de leuke, extra dingetjes’

BORCULO - Een extraatje bovenop de thuiszorg, dat is Saar aan Huis. Linda Roodhuizen begon als franchise-ondernemer van de landelijke organisatie begin dit jaar voortvarend in Berkelland. De 91-jarige Pien Lenderink uit Borculo is enthousiast.

„Eenennegentig en een half”, zegt Pien Lenderink zelf lachend. Ze heeft immers een leeftijd bereikt, waarop ook de halve jaren mee gaan tellen. Fysiek en geestelijk nog behoorlijk gezond, geniet de Borculose een keer per week van het bezoek van Saar, in haar geval Renée Prey uit Markelo.

Door corona nog niet echt op gang

Door corona is het project in Berkelland nog niet echt op gang gekomen. Afgelopen week nog viel Roodhuizen zelf in voor Saar Renée, omdat deze op vakantie is. Mevrouw Lenderink vindt beiden geweldig, maar toch heeft ze Roodhuizen gevraagd niet meer te komen, met het oog op besmetting.

Dat geeft gelijk het probleem weer waarmee Saar aan Huis in deze gemeente in de opstartfase werd geconfronteerd. „Niet alleen de cliënt maar ook de familie is huiverig, ze willen het liever niet, proberen zo veel mogelijk mensen buiten de deur te houden. Begrijpelijk”, aldus Roodhuizen.

Extra dingetjes

Een Saar aan Huis is geen vervanger voor de thuiszorg, want ze heeft geen zorgtaken. „Thuiszorg heb ik ook, iedere dag, daar ben ik heel blij mee, maar de Saar is er voor extra dingetjes”, vertelt Lenderink. „Samen gezellig boodschappen doen, we voeren leuke gesprekken, soms een beetje samen redderen en Renée brengt altijd soep mee.”

Toen de 91-jarige in de krant over Saar aan Huis las, meldde ze zich kort daarna aan. „Het is een heel mooie aanvulling op de thuiszorg. En Renée en Linda zijn echt geweldig”, stelt ze enthousiast.

Geen thuiszorghulp

Dat de Saren geen thuiszorghulpen zijn, heeft met betrekking tot de cliënten een groot voordeel. Roodhuizen: „Ze kunnen goed afstand bewaren. Ze dragen natuurlijk een mondkapje en omdat een cliënt een vaste Saar heeft, zijn er niet steeds verschillende contacten.”

Quote De eenzaam­heid is schrijnend, mensen zitten gewoon te verpiete­ren, echt heel triest Linda Roodhuizen, Saar aan Huis

Saar aan Huis is volgens Roodhuizen geen vervanger of concurrent van andere instanties. „We zitten niemand in de weg, niet de thuiszorg, maar ook niet de vrijwilligers die mantelzorg verlenen. Een aantal Saren werkt in de thuiszorg, maar doet dit erbij omdat ze het zo fijn vinden om het welzijn van een cliënt te kunnen bevorderen.”

Overbelaste mantelzorgers

„Mantelzorgers zijn meestal overbelast. Soms kunnen ze dat oplossen met vrijwilligers, maar meestal niet. En als iemand veel uren hulp nodig heeft, dan maken we een team van twee of drie vaste Saars.”

Zover is het in Berkelland nog niet, maar Roodhuizen staat te trappelen om er in januari, ‘of wanneer het maar weer kan’, flink werk van te maken. „Het is zo jammer dat het nu nog niet loopt hier, want juist nu is het zo nodig. De eenzaamheid van veel mensen is schrijnend, mensen zitten gewoon te verpieteren, echt heel triest.”