EOD maakt bom die tieners in Oude IJssel vonden onschadelijk: ‘Magneetvissers weten niet wat ze doen’

Passagiers draaien muziek in treincoupé, man die hen aanspreekt krijgt klap

11:44 RUURLO/WINTERSWIJK - Een treinreiziger is vorige week mishandeld in de trein van Ruurlo in de richting van Winterswijk. De man sprak twee jongere medepassagiers in de coupé aan op het feit dat zij harde muziek aan het draaien waren in de trein.