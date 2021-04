EOD maakt granaten in achtertuin Dinxperlo en in Ulft onschadelijk: ‘De kust is weer veilig’

De ingeschakelde Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het oorlogsexplosief onderzocht. Het bleek een granaat te zijn uit de Tweede Wereldoorlog. De granaat is door de EOD meegenomen. Het explosief is door de bomexperts op een veilige plek aan de Heelweg, de weg tussen Dinxperlo en Suderwick, tot ontploffing gebracht. Inmiddels zijn de rood-witte politielinten in de straat verdwenen en is de kust weer veilig.

Vaker explosieven

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten, waartoe Dinxperlo behoort, is ingelicht over de vondst van het explosief. Dat er in zijn gemeente explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden, is niet zo heel bijzonder, zegt de burgemeester. Zeker in de laatste oorlogsmaanden is Dinxperlo zwaar door oorlogsgeweld getroffen.



Het dorp zelf lag zwaar onder vuur in 1945 en werd beschoten met ruim 39 duizend granaten. Veel oude gebouwen zijn in die tijd verwoest. Daarnaast kwam het voor dat piloten die terug vlogen naar de vliegbasis in Engeland, bommen lieten vallen die ze niet op de Duitse steden hadden laten vallen.



De gemeente Aalten is bezig om in kaart te brengen waar nog meer oorlogstuig in de grond kan liggen, aldus Stapelkamp.