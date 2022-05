Er gebeurt nog niks in nieuwste wijk van Silvolde, maar ‘begin oktober staan eerste huizen er echt’

SILVOLDE - De eerste koopwoningen in de gloednieuwe wijk Rivierduinen in Silvolde moeten al begin oktober klaar zijn. Maar de vraag in het dorp rijst of dát wel lukt. Want nergens op het stuk braakliggende grond is ook maar enige vorm van bouwactiviteit te ontdekken.