Er is niets dat deze Achterhoeker níet verkoopt

Melkveehou­der en topmodel: Joris Slagman uit Joppe is het allebei

20:11 Hij wil de eerste boer van ons land zijn die een internationaal fotomodel is. Joris Slagman (26) uit Joppe voelt zich net zo thuis tussen mooie meiden in bikini als in de stal tussen zijn tachtig koeien. ,,Calvin Klein mag bellen, dan doen we de shoot op de boerderij. Want ik laat de dames niet alleen.’’