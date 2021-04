Er komen 1000 tot 2250 nieuwe woningen in Oude IJsselstreek, verdeeld over vijf nieuwe wijken

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad om de woningbouw te versnellen heeft de gemeente de afgelopen maanden verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat er, zoals al werd vermoed, veel behoefte is aan nieuwe woningen.



Was al duidelijk dat er voor starters en senioren weinig mogelijkheden zijn op de woningmarkt, uit de onderzoeken is ook gebleken dat er woningen nodig zijn voor gezinnen met kinderen die vanuit andere delen van Nederland naar de Achterhoek trekken. Daarnaast hebben ook arbeidsmigranten en statushouders woonruimte nodig.

Woningnood niet alleen voor ouderen

Volgens wethouder Ben Hiddinga (Lokaal Belang) is de woningnood in de gemeente een uitvloeisel van de periode dat de Achterhoek werd gezien als krimpregio. De bouw kwam in die tijd grotendeels stil te leggen, plannen werden in de ijskast gezet. Inmiddels is het tij echter gekeerd en is er onder meer een trek vanuit het westen naar de Achterhoek op gang gekomen.



Hiddinga: ,,Tot nu toe dachten we vooral dat dat ouderen zijn die tegen hun pensioen aan zitten en hier van de rust willen genieten, maar uit de onderzoeken blijkt dat het vooral gaat om mensen van tussen de 35 en 60 jaar. Gezinnen met mensen die hier werken, naar school gaan, noem maar op. Daar is ruimte voor nodig.”

In de gemeente was afgesproken naar woningbouwplannen te kijken volgens het principe van binnen naar buiten: eerst de locaties binnen de dorpskernen gebruiken, dan pas buiten de grenzen van de kernen kijken. ,,Maar met alleen inbreidingslocaties redden we het niet”, zegt Hiddinga. ,,Er is plek voor in totaal achthonderd nieuwe woningen in de verschillende kernen, maar de vraag is zo groot dat dat aantal hoger moet. Daarom heeft de gemeenteraad ons in een motie gevraagd een extra stap te zetten en ook te kijken naar uitbreidingslocaties.”

Uitbreidingslocaties

Het college heeft nu vijf plekken aangewezen voor die uitbreidingslocaties, waar in totaal nog eens tussen de 1400 en 1900 woningen kunnen worden gebouwd. Het gaat om Varsseveld Noord, Varsseveld West, Terborg Voorbroek, Ulft Biezenakker en Gendringen Lenteleven. Voor een deel gaat het om oude plannen die nieuw leven worden ingeblazen en waarvan de gemeente de grond al grotendeels in handen heeft, voor andere plekken heeft de gemeente inmiddels het voorkeursrecht op de benodigde grond gevestigd. Dat houdt in dat de gemeente het eerste recht van aankoop heeft.

Donderdagavond neemt de gemeenteraad een besluit over de woningbouwplannen. Bij groen licht worden de procedures in gang gezet en ontwikkelaars gezocht die de woningen gaan bouwen. ,,In een locatiepaspoort gaan we beschrijven waar de uitbreidingslocaties aan moeten voldoen. Het moeten geen vinex wijken worden, maar wijken met een echt Achterhoeks karakter. Met oog voor het landschap er omheen, veel groen en ruim opgezet.”