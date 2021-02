Er wordt weer gebouwd in Eibergen: je kunt straks wonen bij Belle Fleur en op plek Willem Sluiterschool

update Elke dag 800 prikken tegen corona in Hamaland­hal Lichten­voor­de

3 februari LICHTENVOORDE - Mensen uit de oostelijke Achterhoek worden vanaf maandag 8 maart in de Hamalandhal in Lichtenvoorde gevaccineerd tegen het coronavirus. In de sporthal aan de centrumrand begint de GGD die dag met inenten. Ook in Borculo opent dit voorjaar een vaccinatieplek.