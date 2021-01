Er wordt weer gebouwd in Eibergen: plan voor 12 woningen op plek garage Hartgerink

Eibergen krijgt er twaalf nieuwbouwwoningen bij. Het gaat om vier starterswoningen, drie levensloopgeschikte woningen, vier twee-onder-een kap woningen en een vrijstaande woning. Ze worden gebouw op de voormalige locatie van autobedrijf Hartgerink aan de Bronbeekstraat 15 in Eibergen.

Mooie ontwikkeling

„Een mooie ontwikkeling”, vindt wethouder Maikel van der Neut van Berkelland. „Het pand staat al jaren leeg. Er zit een bedrijfsbestemming op, maar omdat de plek midden in een woonwijk ligt is dat eigenlijk niet meer gewenst. We werken dan ook graag mee aan een bestemmingsplanwijziging, zodat er woningen kunnen komen. We gaan daarover in overleg met de ontwikkelaar.”

Berkelland had jarenlang de rem op de woningbouw vanwege de bevolkingskrimp. Maar dat beleid is losgelaten vanwege de krapte op de woningmarkt. „We zijn volop bezig ruimte te maken voor woningbouw. Dit is het eerste plan in Eibergen dat we bekend kunnen maken. Andere plannen zullen volgen. lk ben blij met deze ontwikkeling, waar we een leegstaand bedrijf in een wijk kunnen weghalen en woningen kunnen toevoegen.”

175 woningen in Eibergen

De gemeente Berkelland ziet de komende jaren ruimte voor 175 woningen in Eibergen, waarvan ongeveer 80 koopwoningen. „Er wordt daarbij voorrang gegeven aan leegstaande locaties in de kern, die we transformatielocaties noemen. De locatie Hartgerink ligt midden in een bestaande woonwijk en staat al jaren leeg. Het heeft momenteel een negatieve invloed op het straatbeeld.”

Bij de inrichting van de locatie met woningen is volgens de wethouder rekening gehouden met de gevarieerde woningbehoefte in Eibergen. Er komen woningen voor starters, ouderen en gezinnen. „In de Bronbeekstraat komen vier twee-onder-een kap woningen en een vrijstaande woning. Aan de Doktersbleek komen vier starterswoningen en drie levensloopgeschikte woningen.”

