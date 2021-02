Er zijn nog maar weinig slagers die naegelholt maken, Wiljo Kuenen uit Ruurlo doet het

Harfsen en Laren krijgen een Klompenpad: ‘Hier kan het hele dorp van meeprofite­ren’

9 februari Bertus Karssenberg liep al vaak over Klompenpaden en keek dan zijn ogen uit. Tijdens die tochten over boerenland en landgoederen zag hij steeds weer iets nieuws. Prachtige natuur. Historische pareltjes. Alleen: al dat moois zag hij in het buitengebied van Voorst. Of Zutphen. En niet in zijn eigen Harfsen. Daar komt verandering in: het dorp Harfsen krijgt zijn eigen Klompenpad. Net als buurman Laren.