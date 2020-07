Zoals 'de hoofdige boer' uit de buurt van Almen die - volgens het gelijknamige gedicht van Staring - de voorde, waar de beek over de weg liep, een topuitvinding vond van zijn voorouders, hij had geen behoefte aan een brug. Dit ook om die voorvaderen niet postuum voor zot te verklaren.



Dat laatste paste nog prima in de geloofsbeleving van de late achttiende eeuw: het voorgeslacht hield vanuit de hemel de navolgers in het oog. Het zal de hedendaagse conservatief minder aanspreken. Wat aantoont dat ook conservatisme de tijd en zijn veranderingen niet tegen kan houden.



Dingen conserveren, waarom wil je dat eigenlijk? Ik kijk even terug in de kelder van mijn grootouders. Zie schappen vol ingemaakte groenten en fruit in kleurrijke weckflessen. Voedsel conserveren, het goede van nu bewaren voor later.



In Het Hofshuus in Varsseveld staat de kelder vol met dit soort potten. En hier wordt behalve de inhoud ook de weckfles geconserveerd, hier wordt onze geschiedenis behouden. Als je een historisch museum bent is dat nuttig.



Nu even terug naar de conservatieve mens, want er schuilt iets behoudends in ieder van ons dus wij kennen dat gevoel, dingen willen behouden. In deze tijd is dat gevoel misschien nog wel sterker dan anders: zekerheid willen hebben.



Aan de andere kant, gedurende de crisis is er juist altijd ons instinct dat zegt dat we het ná deze ellende allemaal anders moeten doen. Als dit voorbij is gaan we de werkers in de zorg structureel meer salaris geven. Dat is nu al vier keer per motie voorgesteld, maar er zijn teveel conservatieven die willen dat de dingen blijven zoals ze zijn.