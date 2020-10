Erelid Tonny Porskamp (85) van Grol overleden

Eibergse Koning te Rijk in de race voor titel beste B&B van Nederland: ‘Gasten voelen zich hier thuis’

14 oktober EIBERGEN - Bed & Breakfast Koning te Rijk in het buitengebied van Eibergen is genomineerd in de verkiezing ‘beste bed & breakfast van Nederland 2020’. Eigenaren Karin Brinkman en haar man Jan Eggink voelen zich vereerd. „In alle reviews lezen we dat mensen zich hier meteen thuis voelen.”