Erepenning 100-jarige korfbalclub Olympia’22 uit Borculo

Al meer dan een eeuw geleden, in december 2021, werd er in Borculo gedacht aan een korfbalvereniging. Op 22 januari 2022 was de oprichting al een feit. De naam luidde Borculose Korfbal Club, de verenigingskleuren waren rood-zwart. Na deelname aan de competitie in 1924 werd de naam gewijzigd in korfbalvereniging Olympia’22. De huidige kleurstelling - geel-zwart - is sinds 1930 een feit.

Meer jeugdleden

Dat de club in Borculo al een eeuw standhoudt, is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Waar andere korfbalverenigingen het soms moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden of zelfs opgeheven worden, heeft Olympia 22 zich weten te handhaven. Herwin te Brinkhof van de jubileumcommissie zei in januari in deze krant dat dat te danken is aan het feit dat het bestuur een dik decennium geleden de bui al zag hangen en flink inzette op het verkrijgen van meer jeugdleden. „Bovendien zijn veel kinderen al bekend met korfbal, omdat we al vijftig jaar onafgebroken ieder jaar het schoolkorfbaltoernooi houden voor de basisscholen in Borculo.”

Olympia heeft in de loop van de jaren haar velden in alle windrichtingen gehad. De kwaliteit was vaak slecht. Eind jaren 70 van de vorige eeuw werden de velden aan De Wildbaan in Borculo uitgebreid. Met ook een veld voor de korfballers. Nadat het jarenlang behelpen was met een kantine/kleedaccommodatie, werd in 1980 een fraai clubhuis geopend. Grotendeels gebouwd door eigen mensen. Later volgden nog verschillende renovaties, ook vooral uitgevoerd door eigen mensen. Op dit moment richt Olympia richt de blik vol op de toekomst. De club krijgt kunstgrasvelden, moet daarnaast op sportpark de Wildbaan wat ruimte inleveren, maar houdt uiteindelijk twee korfbalvelden over.

Meer dan korfbal

Lid zijn van Olympia betekent meer dan een wedstrijd spelen en trainen. Maar liefst negentig jaar lang had de vereniging een eigen toneelclub. Ook kende de vereniging een ‘Olympia-band’ die speelde op gezellige avonden en buurtfeesten. Het clubblad ‘Om en bij de Paal’ zag zijn levenslicht in 1931. Door de digitalisering is deze omgezet naar een website. Sinds 1968 organiseert de vereniging jaarlijks een schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen en wil daarmee onderdeel zijn van de Borculose samenleving.

