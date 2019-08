Erfgenamen steenrijke ondernemer Westerman eisen Porsche terug van ex-racer

De Porsche 911 Coupé zou 300.000 euro waard zijn. Het vermogen van Westerman, afkomstig uit Lichtenvoorde, is in 2016 door zakenblad Quote geschat op vijftig miljoen.



Volgens de advocaat van de erfgenamen van Westerman heeft Peter Ecury de klassieke sportwagen sinds de jaren negentig in bruikleen. De oud-racekampioen uit het Drentse Wapse bestrijdt dat en stelt dat hij de auto in 2001 van Westerman cadeau heeft gekregen, als dank voor verleende diensten. ,,Ik hielp hem met allerlei zaken op het gebied van auto’s en de race-wereld, en vroeger ook met de kleding.”



Het draait dus allemaal om de vraag wie de rechtmatige eigenaar is van de Porsche.