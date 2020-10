Erfgoednota in dialect: ‘Uns cultureel arfgood is belangriek veur uns historische besef’

AALTEN/ WINTERSWIJK/ LICHTENVOORDE - ‘Uns cultureel arfgood is belangriek veur uns historische besef.’ Dat is nu eens géén zin geschreven door de dialectvereniging, maar van de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. De erfgoednota van deze drie gemeenten verschijnt namelijk tweetalig: ook in het Achterhoeks.

Dat geldt voor zowel het ambtelijke deel als de toelichting van de bestuurders uit de deelnemende gemeenten. ,,Met disse nota bouwe wi-j as dree Oost-Achterhookse gemeenten wieter an uns arfgoodbeleid”, zegt Aaltens burgemeester Anton Stapelkamp (ondanks zijn achternaam opgegroeid in Rotterdam) in de streektaal.

Een ambtelijke nota in het Achterhoeks vertalen, hoe doe je dat? Die vraag leggen we voor aan Diana Abbink, de vertaalster van het stuk en al jarenlang voorzitter van de Dialectkring Achterhook & Liemers en oud-wethouder van Winterswijk. Op de ouderlijke boerderij in de buurtschap Brinkheurne groeide zij op met het dialect: ,,Het is de taal van thuis.”

Om wat voor dialect gaat het eigenlijk?

,,Het is Winterswijks, maar het verschil met wat ze in Aalten en Oost Gelre spreken is niet groot. Ik heb er wel over nagedacht of het voor iedereen begrijpelijk is, daarom heb ik niet veel echt oude dialectwoorden gebruikt.”

Is de dialecttekst voor iedereen te lezen?

,,Dat denk ik wel. Veel woorden in het Nederlands worden ook in het dialect wel gebruikt. Volgens mij is het voor de meeste mensen wel te doen, zo afwijkend zijn de meeste woorden niet eens.”

Volledig scherm Niet alleen een Erfgoednota, maar dit keer ook een Arfgoodnota. © dG

Wat zijn de vertaalproblemen waar je tegen aanloopt als je ambtelijke taal omzet in het Achterhoeks?

,,Dat zit vooral in de nieuwe woorden. Er zijn veel woorden en begrippen die niet één op één te vertalen zijn. Ik heb daarvoor ook wel in de WALD-woordenboeken gekeken, maar als die niet te vinden waren heb ik het woord gewoon in de dialecttekst overgenomen.”

En wat was er juist makkelijk in het dialect om te zetten?

,,Het kwam wel voor dat ik de loop van een zin helemaal om moest gooien, maar in de meeste gevallen viel het wel mee. Die gesproken woorden van de wethouders waren vrij makkelijk, het probleem zat vaker in de ambtelijke taal. Maar uiteindelijk is het me heel erg meegevallen.”

Om het moderne woord ‘website’ te vertalen deed ze een beroep op Drenthe. ,,Dat is webstae geworden, dus een web-plek. We werken in de Dialectkring vaker samen met andere taalregio’s. In Drenthe wordt webstae al volop gebruikt, dat vond ik wel een mooie vertaling.”