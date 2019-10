Ergernis over de VAR? Eibergs duo maakt er muziekvideo van

VIDEO Leef! in Borculo wil leefbaar­der stad: horecap­lein en betere benutting Berkel zijn belangrij­ke pijlers

14:10 Borculo moet mooier en aantrekkelijker voor toeristen worden. Vindt Leef! in Borculo, zes aanjagers die zich hebben verenigd om van hun stad een leefbaarder plaats te maken. Leef! in Borculo trekt op met de gemeente Berkelland. Zij presenteerde maandagavond in de Joriskerk haar plannen aan de Borculose bevolking, vervat in het rapport Gebiedsvisie Centrumplan Borculo. Later deze maand worden de plannen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.