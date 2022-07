Erik Roosenboom kan in Haarlo ogen niet geloven: ‘De kapschuur die ik moest afbreken staat er nu wel!’

Het conflict met de gemeente Berkelland over de kapschuur was in 2009 voor Haarloër Erik Roosenboom de reden om de politiek in te gaan en de nieuwe partij Ondernemend Berkelland (OBL) op te richten. Hij zat bijna zes jaar voor OBL in de raad. Maar in 2015 verkocht hij zijn boerderij aan de Bussinkdijk in Haarlo en vertrok in 2016 naar Turkije.