Erik Roosenboom van Ondernemend Berkelland leeft nu als ‘God in Turkije’: ‘Het is hier veel leuker dan in Nederland’

Hij was er helemaal klaar mee. Met Berkelland en met Nederland. De oprichter van de lokale politieke partij Ondernemend Berkelland Erik Roosenboom verkocht zijn boerderij in Haarlo en vertrok in 2016 naar Turkije. „Ik heb nog geen moment spijt”, zegt de oud-politicus. Hij is bruingebrand door de Turkse zon even terug in Borculo. „We hebben een zeer luxe appartement in de stad Manavgat, tussen de kustplaatsen Antalya en Alanya. En nog een vakantiehuis aan een stuwmeer in het binnenland. Een paradijs. Wat wil je nog meer?”