Erik uit Doetinchem sneuvelt in de finale van The Voice Senior: ‘Ik ben 60, maar niet ‘old school’’

Bermmonu­ment en dubbele pagina met rouwadver­ten­ties voor verongeluk­te David (14)

7 oktober ETTEN - Een monument met talloze bloemen, knuffels en een paar voetbalschoenen, markeert sinds dinsdag de plek op de Slingerparallel in Etten waar de 14-jarige David verongelukte. Na een botsing vrijdag overleed hij later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.