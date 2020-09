Ernstig ongeluk in Doetinchem: vrouw met rollator komt om door botsing met vrachtwagen

Minder geld naar cultuur in Zutphen: ‘Voor liefhebber van cultuur is dit verschrik­ke­lijk’

28 september Vanaf het komend jaar schrapt de gemeente Zutphen een deel van de subsidie voor de culturele sector van de stad. Stapsgewijs voert de gemeente tot 2024 een bezuiniging in van 300.000 per jaar, zo’n 10 procent van het totale subsidiebudget voor de cultuuragenda in Zutphen.