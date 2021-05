Ernstig zieke Arie uit Noordijk heeft z’n eerste coronaprik: ‘Super, ik kan nu opgelucht ademhalen’

NOORDIJK - Hij heeft ’m dan toch gehad: z’n eerste coronaprik. Anderhalve week na zijn wanhopige oproep in deze krant is de ernstig zieke Arie Oonk (65) uit Noordijk gevaccineerd. „Man, ik ben zo ontzettend blij!”

Hij heeft tumoren in z’n hoofd, is hartpatiënt en kampt met de gevolgen van een longembolie. Arie Oonk (65) uit Noordijk is ernstig ziek. Toch behoorde hij volgens de definities van het RIVM niet officieel tot een risicogroep. „Het zal toch niet zo zijn dat corona mij er wel onder krijgt?”, zei hij twee weken geleden in deze krant. „Jongere collega’s hebben al een vaccinatie gehad, terwijl ze verder kerngezond zijn. Ik zie mijzelf als een risicopatiënt, ben 65+. Als het in dit tempo zo doorgaat, ben ik misschien pas over een paar maand aan de beurt. Ik moet er niet aan denken om nu corona krijgen.”

Vaccinatie na telefoontje

Een oude schoolvriend van Arie las het artikel in De Twentsche Courant Tubantia en kaartte de kwestie aan, toen hij zelf in sporthal ’t Timpke in Borculo werd gevaccineerd. „Hij gaf mij een telefoonnummer. Daar moest ik naartoe bellen. Ik heb meteen gebeld en wat denk je? Ik kon afgelopen zondag al terecht voor de eerste prik. Het Pfizer-vacccin. Op 6 juni krijg ik de tweede. Echt super, ik kan nu opgelucht ademhalen!”

Want Arie heeft zorgen genoeg. Op 25 april moest hij opnieuw door de scan, omdat de tumoren in z’n hoofd weer groeien. De uitslag heeft hij nog niet binnen. Wel z’n eerste prik. „Da’s één zorg minder, want nu weet ik in elk geval dat Covid mij niet er onder krijgt.”