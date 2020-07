Ervaren horeca-duo lyrisch over potentie Wapen van Heeckeren

Een nieuwe start maken met een horecabedrijf in de coronatijd, waarin collega's door de beperkingen omvallen, is een gewaagde stap. Zelf denken Vos en Out dat in het Wapen van Heeckeren zoveel potentie in zich herbergt dat ze die stap durven zetten. ,,We doen dit heel doelbewust. Het is een prachtige plek met een gebouw vol historie en uitstraling, geschikt voor een veelzijdig bedrijf.”