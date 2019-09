Erve Kunneman in Geesteren: 2019 is een goed Achterhoeks wijnjaar

Op het eerste gezicht valt er geen druif te zien. De wijnstokken zijn getooid met witte zakjes en meters wit vliesdoek. Wijnboer Jan Zieverink wordt er niet vrolijk van, maar geeft meteen aan dat hij geen keus heeft. Met name de rodedruiventrossen zijn ingepakt om ze te beschermen tegen de suzukimug. De wat? ,,Het is een mug die vooral de rode druiven verwoest. Die worden azijnzuur, dus daar kunnen we niks meer mee”, zegt Zieverink. De desastreuze mug waart sinds het begin van deze eeuw door Nederland en heeft het gemunt op zacht fruit. Zoals druiven. Zieverink ontdekte ze voor het eerst in zijn wijngaard in 2015. ,,Toen hadden we nog niet zo veel schade, maar de populatie is inmiddels zo gegroeid, dat we maatregelen moeten treffen.” Spuiten is geen optie, dus gaan er zakjes om de trossen. ,,Vorig jaar hebben we er 40.000 ingepakt.”