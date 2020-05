Erwin Bomers voor tweede keer dit jaar in bestuur Achterhoekse ziekenhuizen

video Achterhoek Coronajour­naal #30: Zoë Heeg (15) wint debatwed­strijd, het Kantoor van Morgen en de Paloma's

15:10 Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus en andere zaken. In de 30e aflevering onder anderen met: Zoë Heeg wint de landelijke debatwedstrijd, Bram Brinke over het Kantoor van de Toekomst na de coronacrisis. En de Paloma's brengen een ode aan de kroegbazen.