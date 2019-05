Esbro tegen uitloopkippen van Doetinchemse pluimveehouder uit angst voor vogelgriep

Esbro, dat zit op het A18 Bedrijvenpark bij Wehl, vreest in in de problemen te komen in geval van vogelgriep. Hierdoor zou er een vervoerverbod kunnen gaan gelden en kan er een ophokplicht van kippen ingesteld worden. Dit kan Esbro schade berokkenen. De vrije uitloop van kippen zou de kans op vogelgriep vergroten. Dit is te lezen in de uitspraak van de rechter op 24 januari van dit jaar. De rechter geeft Esbro gelijk omdat de uitloop van kippen niet goed geregeld is volgens het bestemmingsplan.