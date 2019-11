Esbro ziet af van manege als onderkomen arbeidsmigranten

MoonYard krijgt witte plaat, met De Dijk-drum­mer als producer

9:00 MoonYards aankomende elpee heeft een naam: Crescent heet-ie, er staan tien nummers op. In februari komt de plaat uit. De nummers zijn opgenomen met Antonie Broek als producer. Broek is drummer van De Dijk. Via Bennie Jolink, die al eens met Broek werkte, kwam MoonYard met hem in contact.