Escaperoom Winterswijk wisselt van eigenaar: ‘De escaperoom is een blijvertje'

Ondernemer Ronald Sasbrink Harkema (48) is vanaf morgen de eigenaar van het goed lopende bedrijf. Hij wil er zijn eigen zaken - onder meer de bioscoop en de tapasbar - mee verrijken. ,,Ik kan het toevoegen aan een dag- of avondvullend programma", zegt hij.



Drie jaar geleden bedacht Halleriet het concept voor de Mondriaan-escaperoom. Met hulp van vrienden en familie bouwde ze in een oude textielhal aan de Laan van Hilbelink de escaperoom. Ook de toenmalige directeur van Villa Mondriaan, Judith Kadee, hielp mee om de kamer zo authentiek mogelijk te maken.



Die samenwerking werd internationaal opgemerkt, waardoor Halleriet en Kadee een gezamenlijke presentatie mochten geven in Parijs tijdens de internationale Museum Connections conferentie. ,,Dat was natuurlijk meteen een flitsend begin'', erkent Halleriet nu.