Escaperooms in Groenlo en Winterswijk weer open: alleen gezinnen zijn welkom

In totaal hebben in de Achterhoek en omgeving zeven escaperooms samen een plan opgezet om de deuren te heropenen. Vier daarvan hebben groen licht van de gemeente gekregen. Het gaat in de regio om Escaperoom Groenlo, Lock'd en Escaperoom Winterswijk in Winterswijk. Ook de escaperoom Hof te Langelo in Haaksbergen mag weer open.