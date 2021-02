Eschpark beste plek voor nieuwe fietscrossbaan in Lichtenvoorde

Ondertus­sen in Berkelland: Nieuwe Blokker in wording

3 februari Afgelopen maandag begon aan de Brink in Eibergen de bouwploeg die de nieuwe Blokker-winkel moet inrichten. „Corona houdt ons een beetje in de greep”, zegt Marco Bergsma, die de de operatie leidt. „Klaar zijn voor 10 februari, waarvoor eerder het einde van de lockdown werd voorzien, zullen we niet halen. Maar als die maatregel wordt verlengd... We richten ons maar op begin maart. Da's sowieso goed haalbaar. We nemen gewoon iets meer tijd voor de inrichting.”