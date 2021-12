Esther, mijn oude buurmeisje die 28.000 euro aan de Belastingdienst moest terugbetalen

Ze belde toen ik mijn auto op de parkeerplaats zette. Esther, mijn buurmeisje van vroeger, drie huizen verder. Ze is ruim tien jaar jonger dan ik, een eeuwigheid in kinderlevens.

Ik heb haar sinds mijn vertrek uit Zelhem op mijn 18de nooit meer gezien.



Ze vertelde haar verhaal over de toeslagenaffaire. Dat ze persoonlijk hard is getroffen door de grootste schande uit de parlementaire geschiedenis. Esther heeft haar rug gerecht en zichzelf teruggevochten in het leven. Op bezoek bij een gemeenschappelijke vriendin zei die laatste: misschien moet je de krant eens bellen. Jouw verhaal mag verteld worden.

We hebben gesproken, bij haar thuis. Natuurlijk deelden we gemeenschappelijke herinneringen. Ze sprak warme woorden over mijn ouders, mijn broer, mijn zussen. En dat mijn moeder in de snoepzakjes voor de buurtkinderen op nieuwjaarsdag altijd kleine Marsjes stopte. Die Esther heerlijk vond. Wist ik niet meer.

Ze heeft het niet gemakkelijk gehad. Maar Esther heeft zich er doorheen gesleept. Inmiddels staat ze minder weerbare lotgenoten bij. Mits ze niet pietlippen op de bank, daar heeft ze een hekel aan.

Ze was in ons gesprek even kwetsbaar als sterk. Ik laat je het verhaal lezen, voor ik het publiceer, zei ik bij ons afscheid. Hoeft niet, reageerde ze. Ik vertrouw je.

Deze week zat ik naar een tv-interview met Bart Chabot te kijken, op de EO. Interviewster Marleen Stelling, wat is ze goed, sprak met hem over zijn traumatische jeugd, vol mishandelingen en psychische terreur. Voor de duidelijkheid: dat is Esther niet overkomen. Onvergelijkbare levensverhalen.

Eén overeenkomst frappeerde me, in de verhalen van Esther en Bart: noem me geen slachtoffer. Maak iets van je leven.

Echte bikkels, die twee.