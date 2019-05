Esther Ruesen: Eindelijk thuis, in Nederland én in Duitsland

In de familiegeschiedenis van Esther Ruesen was de Nederlands-Duitse grens maar een betrekkelijk begrip. Tegelijk was die grens, mede door de Tweede Wereldoorlog, altijd aanwezig. ,,Hier in Nederland ben ik thuis’’, zegt ze in haar woning in Dinxperlo, het huis waar ze opgroeide en nu weer woont. ,,Maar in Bocholt, aan de andere kant van de grens, ben ik ook thuis. Ik zat als kind met mijn tante op de tribune bij FC Bocholt en niet bij De Graafschap.’’