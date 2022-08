Eten delen op picknick in Eibergen: ‘Gezellige afsluiting van de vakantie’

EIBERGEN - Het is een nog jonge traditie: de vierde keer nu, nadat vorig jaar regenachtig weer er een streep door haalde en in 2020 corona de spelbreker was. De gezamenlijke picknick op De Maat als moment om collectief de vakantie af te sluiten, slaat aan.

Eelke Hasselo is samen met Jacqueline Egbers en Madelon Kuijk de drijvende kracht achter de picknick. „Maar we krijgen van alle kanten steun”, knikt ze naar Elske Reitsema van de kidsclub in De Huve. „Eén van de onderdelen van de picknick, de deeltafel waarop je eigengebakken lekkers zet om anderen van te laten meegenieten, krijgt bijvoorbeeld spontaan steun van de Weggeefwinkel aan de Hagemanstraat. Dat betekent dat we ook wat buitenlandse hapjes kunnen proeven.”

Ook van het naastgelegen openluchttheater krijgen de dames organisatoren alle medewerking. „We mogen tafels en banken van hun lenen, de toiletten zijn open en we kunnen er water halen.”

Anderhalve meter

Helemaal afblazen vanwege corona was trouwens in 2020 niet eens nodig, herinnert Eelke zich bij nader inzien: „Voor alleen de kinderen kon het wel doorgaan. We legden de kleedjes wel wat verder uit elkaar... Mínstens anderhalve meter...”

Daar is deze zondag geen sprake van, velen hebben de moeite genomen om naar de Maat te komen met een diversiteit aan picknickspullen. Niet alleen het eten en drinken wordt gedeeld, maar ook het spelmateriaal, dat zowel door de picknickers als de organisatoren is meegebracht. Ook is er een springkussen, een professioneel touwtrektouw en de voetbalclub heeft goaltjes geplaatst. De minder sportieven kunnen knutselen of zich uitleven met de bellenblaastuin. Maar net als tijdens de voorgaande keren staan de kinderen ook nu weer in de rij voor het koekhappen, lekker ouderwets, maar nog steeds bijzonder in trek.

Hond uitlaten

„En mijn reuzehoepel van drieëneenhalve meter doorsnee doet het ook altijd goed”, zegt Hasselo lachend. Enigszins verbaasd concludeert ze, dat er doorgaans verder weinig gepicknickt wordt in het Eibergse park. „Het is hier niet zoals in veel steden, dat er veel activiteit in het park is. Het wordt eigenlijk vooral gebruikt om de hond uit te laten. Komt natuurlijk ook, doordat velen van ons hier zelf een tuin hebben. Maar kennelijk is het nodig dat er iets georganiseerd wordt, want je ziet ook mensen, die alleen komen met een boek en alles een beetje aanzien vanaf hun kleedje.”

Volgend jaar weer op de laatste zondag van de zomervakantie.

Volledig scherm © Annina Romita

Volledig scherm © Annina Romita