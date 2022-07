Eten op de Zwarte Cross: waar moet je zijn en wat kost het?

Ellen Willems, culinair verslaggever van De Gelderlander zocht het uit.

Echt lekkere koffie van koffiebar-kwaliteit

Tijd voor ontbijt? Koffie is prima te krijgen op het plein tegenover Ground Hero. Van lattes tot flat white en een normale zwarte bak koffie. Geen instant shit-koffie maar echt lekkere koffie van koffiebar-kwaliteit. Prima prijsjes ook. Minpunt: geen zoetigheid maar kan in de tent ernaast.

Volledig scherm Echt lekkere koffie van koffiebar-kwaliteit, aldus Ellen. © DG

Koffie: 1 munt (1 munt is 2,80 euro)

Cappuccino: 1 munt

Flat white: 1.5 munt

Luikse wafels: lekker man

Tijd voor zoet nu. Naast de koffiekraam dus bakt een leuke man met goede baard verse Luikse wafels. Ze zijn afgebakken te koop met een zoete gekleurde laag of vers dus. Kies je voor vers fruit en slagroom dan bakt de bakker de wafel ter plekke. Meloen en aardbei gaat erover en veel room. Lekker man.

Volledig scherm Culinair journalist Ellen Willems onderzoekt de keuken van de Zwarte Cross. Van de ouderwetse zak friet tot een sterrenmaaltijd: hoe smaakt het en wat kost het? © DG



Wil je door op het thema vers fruit dan kan je d’r een fruitsmoothie bij drinken. Goed gekoeld en goede mixen.

Luikse wafel: 2,5 munt

Hamburgers: zweterige mannen boven houtvuur

Hamburgertijd! En dat is op de Zwarte Cross een Nozemburger op het Nozemterras. Tussen de oliedrums staan zweterige mannen boven houtvuur rundvlees te grillen. Goede sappige burger, maisbroodje, nozemsaus die vooral smaakt naar cocktailsaus en een tomaat, sla en rode ui.

Volledig scherm Deze hamburgers vormen een prima bodem voor de rest van de dag. © DG

De burger is aan een kant zwart, das minder. Maar prima bodem voor de rest van de dag. Hier verwachten we rijen aan het einde van de dag.

Volledig scherm Zweten geblazen voor de kok achter de grill. © DG

Hamburger: 2,5 munt

Cocktails met reggae

De reggaeweide is een grote tropische verrassing met palmbomen, reggae en een cocktailbar met strakke bediening in witte bloesjes en limoenschijven. Ik ben reuzebenieuwd wat de alcoholvrije Pornstar Martini teweeg brengt, maar juist die is niet geleverd. We gaan dan maar voor de Bloom Sparkling Raspberry 0.0 en de Disaronno Velvet Batida. De Bloom is fris met bitter, prima dorstlesser. De Velvet is romig van de kokos en heeft een stevige tic.

Volledig scherm Een bittere en romige cocktail, prima dorstlessers. © De Gelderlander

Cocktails: tussen de 2,5 en 3 munten

Tijd voor kip

Vooruit. Tijd voor een warme hap na al dat bier. Inmiddels is het helder dat dezelfde eetkramen her en der op het terrein staan. Kip, altijd aantrekkelijk. D’r zijn Hele en halve kippen maar laten we starten met een kipwrap. Kipdijfilet, lekker veel, gerold in een wat zompige wrap met wat milde saus en waterige sla. Het is geen favoriet.

Volledig scherm De kipwrap gooit geen hoge ogen. © DG

Kipwrap: 2,5 munt

Het meest gegeten: puntzak frites

De puntzak friet is de meest gegeten snack op festivals. Die gaan we dus ook even checken. Dikke frieten zijn het. Niet loeiheet, en niet teveel zout. En met de keuze uit mayonaise en Joppiesaus. Prima zak frieten voor ook nog een prima prijs. De goedkoopste manier om je maag flink te vullen.

Volledig scherm De frieten zijn dik en hebben een prima prijs. © DG

Frieten met mayonaise: 1,5 munt

Pittig kippetje

Populair tegen het einde van de dag: gebraden kip. Zakelijk kippetje, precies pittig genoeg. Je kan kiezen uit een saus: knoflook mayo of piri piri. Wederom valt op dat je niet uitgeknepen wordt voor eten. Zes flinke stukken kip voor drie munten, daar kan je niks van zeggen.

Volledig scherm Culinair journalist Ellen Willems onderzoekt de keuken van de Zwarte Cross. Van de ouderwetse zak friet tot een sterrenmaaltijd: hoe smaakt het en wat kost het? © DG

Drumsticks: 3 munten

Het sterreneten wordt ter plekke gemaakt

Le Carburateur is het 5-sterrenrestaurant van de Zwarte Cross. Sterrensnacks uit de muur, maar daar zijn ze vanaf gestapt, want van zo’n warmhoudmuur worden de gerechten niet lekkerder. Dus als je bestelt, maken ze de gerechten ter plekke.

1. Minichampignons met een dikke crème van zwarte knoflook is mild en romig. Het eerste echt vegetarische gerecht dat ik tegen kom trouwens.

Volledig scherm Goed vegetarisch eten is er ook. © DG

2. Ganzenlever dan. Best wel een heftige keuze want vet, maar op het stokbroodje met ui en perzik wel lekker na bier.

Volledig scherm De ganzenlever ziet er ook uitstekend uit. © DG

3. De zachtgegaarde forel is heerlijk met de gestoomde prei.

Volledig scherm De zalm valt in de smaak. © DG

Druk is het hier niet. Als ze wat stoelen hadden neergezet was de klandizie vast groter geweest. Nu is het staand sterrengerechtjes eten.

Sterrengerechten: 3 munt per stuk

Duur visje

Eet meer Vis. Vooruit, dat doen we dan als de avond valt. Een bakje kibbeling met knoflooksaus voor 3,5 munt (9,80 euro) is het eerste gerecht dat stevig aan de prijs is. Goed hete kibbeling, niet te zout, dun in het beslag. Wel wat weinig voor bijna tien euro.

Volledig scherm De vis wordt duur betaald. 3,5 munt is aan de prijs. © DG

Bakje kibbeling: 3,5 munt